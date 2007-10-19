Операции на легких будут делать через точечный разрез

Многие операции на бронхах и легких во Львовском фтизиопульмонологическом центре будут делать без широкого рассечения грудной клетки. Там установили новую систему — видеотораколапароскоп ”Олимпус”.

Аппаратура облегчит хирургическое вмешательство, уменьшит длительность операции. С помощью лапароскопа можно также делать диагностику.

"Раньше, чтобы провести биопсию легких, то есть взять ткань для анализов, нужно было делать сложную операцию, разрез 15–20 сантиметров, — говорит хирург-пульмонолог Юрий КОРОЛЬ. — Теперь достаточно будет трех точечных разрезов по 2–3 сантиметра".

Через эти рассечения будут вводить инструменты и эндоскоп, который снимает орган. Эндоскопом будет руководить ассистент хирурга. Ход операции виден на мониторе.

"В мире такие операции делают уже 30 лет, — продолжает врач. — Раньше мы оперировали с помощью специального окуляра. Но хирург должен был сам держать прибор, потому что одна рука была постоянно занята. Теперь можно оперировать двумя руками. Кадры на мониторе можно останавливать, увеличивать, рассматривать под другим углом благодаря тому, что эндоскоп имеет гибкую головку".

Юрий Иванович показывает видеотораколапароскоп. Он еще в упаковке. Львовские врачи начнут оперировать им после стажировки у херсонских коллег. Те работают так уже больше пяти лет.

"Херсонские хирурги применяют этот прибор для операций при восьми заболеваниях, — говорит Юрий Иванович. — Мы сможем оперировать разрывы легких. В последнее время у нас увеличилось количество таких больных. В четырех из пяти случаев разрывы можно лечить через эндоскоп. Чтобы полностью осмотреть больной орган, нужен именно такой аппарат".

После традиционной операции, со значительным рассечением грудной клетки, больной выздоравливает на протяжении трех-четырех недель.

"С видеотораколапароскопом постельный режим в стационаре сократится до пяти дней, — добавляет врач. — Самое главное, уменьшается количество разных воспалительных осложнений. После введения эндоскопа на теле остается маленький рубец. Тогда как после обычной операции — большой шов".

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