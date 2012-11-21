Минздрав планирует широкое обсуждение законопроекта о трансплантации органов

Министерство здравоохранения Украины до 15 декабря планирует провести широкое обсуждение с общественностью законопроекта о трансплантации органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Кабинете министров сообщил заместитель министра Александр Толстанов.

"С понедельника мы начинаем проведение круглых столов в регионах для обсуждения проекта закона", - сказал А.Толстанов.

Он отметил, что итоговый круглый стол состоится в середине декабря.

"Эти круглые столы объединят не только медиков, но и общественность. Потом 15 декабря в Киеве будет итоговый круглый стол. Только после проведения консультаций с общественностью мы будем вносить коррективы в этот проект закона", - подчеркнул А.Толстанов.

Вместе с тем он не объяснил детально журналистам, что означает понятие “презумпция согласия” (на трансплантацию органов) и механизмы его действия.

“В мире существует мощная система трансплантации органов. Мы, к сожалению, отстали от наших соседей и от существующих стандартов. На сегодняшний день десятки тысяч людей ждут очереди, чтобы провести трансплантацию органа, ткани или клетки... Мы предполагаем так, как у наших соседей - в России, Беларуси - ввести понятие “презумпция согласия”. Это понятие не является стопроцентным, абсолютным для вас. То есть, если вы не пожелаете это сделать, то вы пишете отказ и к вам не будет применен этот закон”, - подчеркнул А.Толстанов.

В то же время он отметил, что принятие закона о трансплантации органов повысит уровень украинской медицины.

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения Украины передало в Верховную Раду законопроект, которым предусматривается предоставление разрешения использовать человеческие органы после смерти человека, если он не написал отказ от этого при жизни.

20 ноября председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева заявила, что выступает против принятия предложенного Минздравом законопроекта о трансплантации.

Она заметила, что документом предлагается отменить презумпцию несогласия на трансплантацию органов. Кроме того, прибавила Т.Бахтеева, отменяются действующие статьи закона, регламентирующие, что органы на трансплантацию можно забирать лишь после смерти мозга.

В сентябре А.Толстанов сообщил, что к концу 2012 года в Украине будет создана государственная служба трансплантологии и донорства.