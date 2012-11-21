Изменения в финансировании медицинских вузов

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в статью 85 Бюджетного кодекса Украины (относительно финансирования высших медицинских учебных заведений, заведений последипломного образования)».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 244 из 287 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом вносятся изменения в Бюджетный кодекс Украины. Законопроектом предусмотрено в части второй статьи 85 Бюджетного кодекса Украины, относительно запрещения осуществления расходов на финансирование бюджетных учреждений одновременно из двух бюджетов, установить исключение для высших медицинских учебных заведений и заведений последипломного образования и дополнить словами: «а также в случае, когда такие расходы осуществляются на обеспечение расположения в заведениях здравоохранения коммунальной формы собственности структурных подразделений высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации, заведений последипломного образования, научно-исследовательских учреждений государственной формы собственности, которые осуществляют образовательную деятельность в сфере здравоохранения, что включает в себя учебную, научную и лечебную деятельность».