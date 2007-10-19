В Запорожье ученики отравились запеканкой

В Запорожье на протяжении 14-18 октября из школы-интерната №8, где учатся 152 детей, в областную инфекционную больницу с предварительным диагнозом “острое кишечное заболевание” уже госпитализированы 46 детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, у 12 больных лабораторно подтвержден диагноз “дизентерия”. Состояние здоровья детей - удовлетворительное. Предварительная причина заболевания - употребление запеканки, которая была изготовлена с нарушением технологического процесса.

В очаге заболевания специалистами районной и областной СЭС проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.