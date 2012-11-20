В Украине планируется открыть еще 5 перинатальных центров

Перинатальные центры до конца 2012 года планируется открыть в Автономной Республике Крым, Полтаве, Хмельницком, Луганске и Ривне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил руководитель Национального проекта "Новая жизнь - новое качество охраны материнства и детства" Виктор Сирман.

"В этом году мы уже открыли перинатальные центры в Днепропетровске и Житомире. Если финансирование будет осуществляться по плану, то до конца года откроем еще 5 центров", - сказал он.

Также В.Сирман сообщил, что в первом квартале 2013 года ожидается открытие перинатальных центров в Тернополе, Запорожье и Сумах.

Кроме того, в следующем году планируется начало строительства такого центра в Одессе.

Как сообщал УНИАН, в рамках проекта «Новая жизнь - новое качество охраны материнства и детства» до 2014 года планируется открыть перинатальные центры во всех областях Украины, а также три - в Киеве и один - Севастополе. В 2011 году были открыты перинатальные центры в Киеве, Харькове, Донецке и Кировограде.