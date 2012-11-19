МИД советует украинцам воздержаться от поездок в Израиль

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам воздержаться на данном этапе от поездок в Государство Израиль и Сектор Газа в связи с обострением ситуации с безопасносью в регионе.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Гражданам Украины в МИД советуют воздерживаться от посещения таких городов как Тулькарем, Дженин, Наблус на палестинских территориях Западного берега р. Иордан, а также не посещать 75-километровую зону от Сектора Газа, в частности, города Ашдод, Ашкелон, Беер-Шева и прилегающие к ним территорий.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации, гражданам Украины следует обращаться в Посольство Украины в Государстве Израиль по номеру телефона: + 054 667 67 82, 100 (телефон полиции), 101 (телефон скорой помощи), а также в Представительство Украины при Палестинской Национальной Администрации по телефонам: + 972 2 241 32 02, факс + 972 2 241 32 03, мобильный круглосуточный +972 595 089 089.