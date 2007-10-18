ВИЧ-инфицированные украинцы похоронили надежду на качественное лечение

Возле Министерства здравоохранения Украины общественные организации, представители сообщества людей, которые живут ВИЧ/СПИДом и их врачи провели акцию протеста «Коррупция = СМЕРТЬ».

Как сообщил корреспондент УНИАН, акция протеста была стилизована под похороны с последующей панихидой. Траурная процессия прошла у стен Минздрава с настоящим гробом, который был наполнен коробками от препаратов, которые планирует закупить государство, невзирая на сомнительное качество, о котором уже неоднократно заявляли пациенты, врачи и международные эксперты. Между коробками препаратов сверкали копейки, как символ того, что именно деньги стали решающим фактором в закупках тендерного комитета МОЗ.

«Это - акция отчаяния, акция гражданского неповиновения - апогей длинного и, к сожалению, безрезультатного протеста против закупок препаратов сомнительного качества и поддержки внедрения реформ в этой сфере. Мы опять очутились в ситуации, которая угрожает нашему здоровью в случае закупки Тендерным комитетом лекарств неподтвержденного качества. Эта акция – наша последняя надежда на жизнь», - сказал ВИЧ-инфицированный участник акции.

Требования участников акции остались неизменными – прекращение тендера и немедленное введение критерия преквалификации как гарантии качества для всех участников конкурса на закупку АРВ-препаратов.

Справка УНИАН. Общественные организации уже несколько месяцев ведут кампанию относительно внедрения международных стандартов качества лекарств (преквалификации Всемирной Организации Здравоохранения), как одного из обязательных условий для участия в тендере на закупку препаратов для лечения СПИДа. Однако, чиновники продолжают закупать неэффективные лекарства за средства государственного бюджета. На 2007 год государственным бюджетом предусмотрена закупка лекарств на 28 миллионов гривен.

Преквалификация, внедренная в 2001 году Всемирной Организацией Здравоохранения, является единственным международным гарантом качества препаратов для лечения ВИЧ-инфекции. При этом, процедура преквалификации ВООЗ открыта и бесплатная для каждого производителя лекарственных средств.