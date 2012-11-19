Сумщина будет иметь самую большую в Украине сеть центров бесплатной диагностики

Сумская область до конца года станет первой в Украине по количеству диагностических центров с коммунальной формой собственности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской областной государственной администрации со ссылкой на председателя ОГА Юрия Чмыря.

«До конца года в Сумской области начнут работать пять диагностических центров. Мы создаем условия для качественной диагностики, чтобы квалифицированные врачи могли на ранних стадиях выявить заболевание и проводить эффективное лечение, спасать жизнь людей. Больше ни в одном регионе Украины нет такой сети коммунальных учреждений, которые бесплатно предоставляют услуги по диагностике», - подчеркнул губернатор.

Современный диагностический центр в Конотопе - третий, появившийся в Сумской области следом за Сумами и Шосткой, а вскоре подобные центры появятся в Ахтырке и Ромнах. Медицинский комплекс в Конотопе, который, кроме диагностического центра, включает родильное отделение и детскую поликлинику, примет первых пациентов до конца этого года.

По словам главного врача Конотопа ЦРБ Владимира Драганюка, в диагностическом центре обустроены кабинеты ультразвуковой диагностики, эндоскопии, компьютерной томографии, которые обеспечат потребности жителей района в высококачественной диагностике.

«Раньше, чтобы воспользоваться передовыми технологиями, людям приходилось преодолевать сотни километров и стоять в очередях больниц Киева и Харькова. Теперь они смогут получить комплексное обследование организма, не выезжая за пределы района или области», – подчеркнул врач.

В среднем за смену диагностический центр в Конотопе сможет принять около 50 человек из Конотопа и соседних районов области.