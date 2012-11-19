Кабмин внес изменения в Положение о национальном научном центре

Кабинет министров внес изменения в Положение о национальном научном центре.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки, молодежи и спорта, соответствующее постановление № 1044 правительство приняло на заседании 14 ноября.

Как отмечается в сообщении, такие изменения внесены с целью устранения дублирования и уточнения полномочий центральных органов исполнительной власти по образованию и деятельности национальных научных центров.

В постановлении говорится о том, что предложения о предоставлении статуса научного центра вносятся на рассмотрение Кабмина Министерством образования и науки, молодежи и спорта по представлению Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации на основании обращения органа, к сфере управления которого относятся научно-исследовательское (научно-техническое) учреждение, высшее учебное заведение IV уровня аккредитации, а в случае отсутствия такого органа – непосредственно научно-исследовательского учреждения, высшего учебного заведения IV уровня аккредитации.

Для рассмотрения обращения МОНмолодежьспорта по представлению Госинформнауки образует комиссию из числа работников центральных органов исполнительной власти, к сфере управления которых относятся научно-исследовательские (научно-технические) учреждения и высшие учебные заведения IV уровня аккредитации, Национальной академии наук, национальных отраслевых академий наук.

Организационно-методическое обеспечение деятельности комиссии осуществляет Госинформнауки.

На основании решения комиссии Госинформнауки в установленном порядке готовит проект акта для представления его МОНмолодежьспорту.

Научно-исследовательские (научно-технические) учреждения, высшие учебные заведения IV уровня аккредитации (объединения научно-исследовательских, научно-технических учреждений или высших учебных заведений IV уровня аккредитации) со статусом национального научного центра представляют ежегодно до 1 марта Госинформнауки отчет о результатах научной деятельности.

Также Госинформнауки по согласованию с МОНмолодежьспорта совместно с соответствующими центральными органами исполнительной власти, Национальной академией наук, национальными отраслевыми академиями наук организует раз в четыре года проверку деятельности организаций и в случае необходимости подает в Кабмин предложения о лишении предоставленного им статуса национального научного центра.

Принятие постановления обеспечит разграничение полномочий МОНмолодежьспорта и Госинформнауки по созданию национальных научных центров и мониторингу деятельности, а также будет способствовать реализации основных задач государственной поддержки научно-исследовательских (научно-технических) учреждений и высших учебных заведений, исследования которых имеют мировое признание, или в проведении которых государство нуждается особо, ускорит развитие научно-технического потенциала общегосударственного значения и обеспечит его эффективное использование, говорится в сообщении.