В Украине сделали первую операцию по вживлению программированного шунта

Первую в Украине операцию по вживлению программированного шунта сделали в киевской клинике пятилетнему мальчику из Шевченковского дома-интерната Яну, больному гидроцефалией или водянкой головного мозга.

Медики впервые использовали метод программированного шунтирования. Это шунты нового поколения, которые в отличие от обычных реагируют на смену кровяного давления и работают постоянно. Операцию проводил старший ординатор клиники нейрохирургии Цюрихского университета Эвалдас Чеснулис, а ассистировал ему врач харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи Александр Духовский.

Малыша уже привезли в Харьков. Сейчас он находится в отделении детской нейрохирургии «неотложки» и, по словам его лечащего врача, «идет на поправку». У кровати больного сутками дежурят няни из Шевченковского дома-интерната.

Как обещают городские власти Харькова, такие же операции одному ребенку будут делать раз в квартал совершенно бесплатно. В первую очередь - детям без родителей или из бедных семей.

По статистке, в год в Харькове рождается примерно 50 малышей с таким заболеванием.

"24"