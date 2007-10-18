15 школьников из Запорожского интерната госпитализированы

Состояние здоровья 15 школьников запорожского интерната, которые были госпитализированы в областную инфекционную больницу с подозрением на острое кишечное заболевание, удовлетворительное.

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС со ссылкой на официальные данные руководства Запорожской областной инфекционной больницы, "на сегодняшний день течение заболевания у госпитализированных удовлетворительное, клинические проявления болезни не регистрируются".

"В школе-интернате проводится проверка. Предварительные результаты которой свидетельствуют о том, что причиной недомогания школьников могла быть запеканка, приготовленная с нарушением технологического процесса", - сообщили в МЧС, отметив, что однозначно причина массового заболевания воспитанников интерната будет установлена по завершению эпидрасследования, которое сейчас продолжается.