Девочку без рта прооперировали

Полугодовую Лизу - житомирскую девочку, которая родилась безо рта, прооперировали на Апенинах.

Итальянские врачи разъединили малышке челюсти. Теперь Лизу смогут нормально кормить. Поскольку, доныне это делали с помощью специального зонда, через носик.

Операция, длившаяся свыше трех часов, закончилась без осложнений. За состоянием девочки наблюдают в реанимации.

Однако самое сложное для врачей впереди. Во время следующего этапа они будут пытаться вернуть подвижность нижней челюсти.

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