Девочку без рта прооперировали
15:20, 18 октября 2007Страна
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За ее состоянием наблюдают в реанимации
Полугодовую Лизу - житомирскую девочку, которая родилась безо рта, прооперировали на Апенинах.
Итальянские врачи разъединили малышке челюсти. Теперь Лизу смогут нормально кормить. Поскольку, доныне это делали с помощью специального зонда, через носик.
Операция, длившаяся свыше трех часов, закончилась без осложнений. За состоянием девочки наблюдают в реанимации.
Однако самое сложное для врачей впереди. Во время следующего этапа они будут пытаться вернуть подвижность нижней челюсти.
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