Каждая украинка должна родить 3-4 ребенка, считают в Минздраве

Каждая украинка должна бы родить по 3-4 ребенка, чтобы сохранить национальную демографию, считает заместитель начальника управления охраны материнства и детства Министерства здравоохранения Украины Валентина Коломейчук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время национальной презентации ежегодного доклада Фонда народонаселения ООН «Народонаселение мира» на тему «Планирование семьи, права человека и развитие».

«Для того чтобы мы имели сегодня воспроизводство населения и сохранили ту ситуацию, которая существует на сегодняшний день относительно количества населения, то это нужно, чтобы каждая наша женщина сегодня рожала 3-4 ребенка», - сказала В.Коломейчук.

По ее словам, каждый может сам себе дать ответ на вопрос, возможно ли это вообще.

В.Коломейчук отметила, что сегодня демографическая ситуация в Украине характеризуется, в частности, низким для положительного воспроизводства населения уровнем рождаемости, высокой мужской смертностью, плохим состоянием общего здоровья населения, низкой продолжительностью жизни, старением населения, значительным уровнем внешней и внутренней миграции, а также высоким уровнем бедности и расслоением населения по уровню доходов, распространением ВИЧ-инфекции.

По словам В.Коломейчук, из более чем 45-миллионного населения Украины доля женского населения составляет 53%, из которых 45% - свыше 11 миллионов – это женщины репродуктивного возраста.

Она сообщила, что в Украине последние 5 лет наблюдается уменьшение на более чем 20% количества девочек в возрасте 10-14 лет и девушек-подростков, которые подходят к репродуктивному возрасту.