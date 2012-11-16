В Украине нет доступа к контрацептивам?

Директор Фонда народонаселения ООН в Восточной Европе и Центральной Азии Вернер Хог отмечает, что уровень распространения средств контрацепции в Украине, как и в Молдове, находится на относительно низком уровне по сравнению с Францией и Швецией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время национальной презентации ежегодного доклада ФН ООН «Народонаселение мира» на тему «Планирование семьи, права человека и развитие» сегодня в Киеве.

«Важно иметь настроение власти, обязанность для работы в этом направлении. Чтобы были механизмы в Украине, чтобы отслеживать эту ситуацию и улучшать ее. Должен быть выбор у населения, должен быть доступ к широкому спектру средств контрацепции», - отметил эксперт.

По словам В.Хога, в Украине отношение к средствам контрацепции – как к чему-то вредному. Он считает, что проблема с их распространением заключается в ограниченном выборе и частично - в ценах.

«Это не вопрос цены в данном случае. Просто нет доступа. Доступ в сельских регионах для различных маргинальных групп и других отсутствует», - сказал он.

Как отметил В.Хог, в Западной Европе наблюдается гораздо более низкий уровень ранней рождаемости, чем в Восточной. Он отметил важность вопроса планирования семьи. «Для того, чтобы право на планирование семьи было осуществлено, власть и представители различных служб должны проделать определенное количество серьезных шагов», - сказал В.Хог и подчеркнул, что помощь в этих вопросах – обязанность власти и органов здравоохранения.

Кроме того, он подчеркнул важность доступа к товарам и услугам, информации в сфере планирования семьи, а также соответствующему образованию. «Для молодежи планирование семьи – важнейший вопрос, чтобы они могли иметь возможность планировать свою работу, учебу и рождение детей», - отметил В.Хог.