Арахис провоцирует аллергию

Современные люди употребляют много продуктов, необычных для традиционного рациона. Иммунная система перегружается, поэтому увеличивается риск аллергических реакций.

"Треть населения считает себя аллергиками, — говорит Весле Баркс, руководитель отдела аллергии и иммунологии Медицинского центра университета Дюка. — В мире четыре процента взрослых и восемь процентов детей больны аллергией".

Чаще всего аллергическую реакцию вызывают молоко, яйца, рыба, моллюски, соя, пшеница и особенно арахис. Перед тем как покупать полуфабрикаты или готовые продукты, врачи советуют внимательно изучать содержание упаковки.

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