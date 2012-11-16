Запрещение абортов приведет к их криминализации

В случае запрещения искусственного прерывания беременности (абортов) может произойти его криминализация.

Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН высказала заместитель начальника управления охраны материнства и детства Министерства здравоохранения Украины Валентина Коломейчук перед началом национальной презентации ежегодного доклада ФН ООН Народонаселение Мира “Планирования семьи, права человека и развитие”.

Она отметила недопустимость запрещения абортов на законодательном уровне. «Это приведет к криминализации: аборты будут делаться. Мы имеем Польшу, в которой есть «абортний» бизнес, когда они едут в европейские страны, в страны Евросоюза, во Львов и там им делают аборты» - сказала она.

В то же время В.Коломейчук отметила тенденцию к снижению количества абортов среди украинок и росту показателей рождаемости. «Необходима отработка этих вопросов, потому что мы имеем и аборты среди девочек, и среди женщин, и нежелательную беременность», - сказала она.

Также В.Коломейчук сообщила, что около 65% абортов обусловлены именно нежелательной беременностью, а не медицинскими противопоказаниями или происходят самопроизвольно. Так, за 2011 год по желанию женщин было сделано 101 тысяча абортов из общего количества абортов, которые были осуществлены около 150 тысяч.

При этом основное количество всех абортов приходится на женщин активного репродуктивного возраста, после 20-30 лет. В то же время В.Коломейчук отметила, что на западе Украины делается меньше абортов, чем, в частности, на востоке и юге.

Эксперт также сообщила, что сейчас в нескольких регионах Украины отрабатываются пилотные проекты по созданию модельных клиник по предоставлению женщинам бесплатных доабортных, послеабортных консультаций и консультаций о средствах контрацепции.

«Я думаю, что мы это распространим уже на всю Украину, получив результаты внедрения этой концепции в пилотных регионах», - сказала В.Коломейчук.

Как сообщал УНИАН, в марте 2012 года главы Украинской греко-католической церкви и Римо-католической церкви обратились в Верховную Раду Украины с призывом изменить законодательство и запретить в Украине аборты.

По словам главы УГКЦ Святослава Шевчука, обусловлено такое обращение тем, что в Украине в среднем в год в результате абортов погибают 2 миллиона нерожденных детей. "За 20 лет независимой Украины мы сознательно и добровольно убили 40 миллионов детей, - подчеркнул он. - То есть за это время перестала существовать такая нация, как украинцы - 40 миллионов. На фоне этой цифры те дети, которые родились за 20 лет, - это уцелевшие, это те, которых случайно обошла убийственная рука родителей".

В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект о запрещении абортов. Автором законопроекта №10170 от 12 марта является депутат от БЮТ Андрей Шкиль.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что целью и задачей документа является "запрещение искусственного прерывания беременности, кроме случаев, когда это угрожает жизни беременной женщины".

Депутат считает, что запрещение абортов в Украине поможет преодолеть демографический кризис. В своих комментариях депутат отметил, что не боится увеличения количества криминальных абортов. «Достаточно уже того, что за 20 лет мы убили 20 млн. детей. За последние 12 лет население Украины уменьшилось на 5 млн. людей (с 52 млн до 47 млн). Если такая демографическая динамика будет продолжаться, то через несколько лет народ Украины будет состоять преимущественно из иммигрантов - выходцев из Азии", – заявил А.Шкиль.