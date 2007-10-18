В больнице с диагнозом гепатит уже 55 людей из города Щолкино

55 людей находятся в больнице с диагнозом гепатит.

Медики до сих пор не могут установить причины вспышки вируса в городе Щолкино.

В питьевой воде инфекции не обнаружили, однако не исключают, что она там была. Удалось лишь выяснить, что люди могли заразиться бытовым способом или некачественными пищевыми продуктами. Между тем заболевание прогрессирует - ежедневно в больницы попадает около трех людей. Сколько еще может подхватить вирус - неизвестно, сообщает канал "24".

Главный государственный санитарный врач Крыма Василий Мизин: "Я думаю, что вспышка исчерпает себя на протяжении месяца, в дальнейшем, возможно, будут случаи, как это бывает".

Санэпидемиологи уверяют - пить воду из местного водопровода безопасно. Впрочем, профилактику заболевания делают до сих пор - воду хлорируют и проводят химиопрофилактику. Между тем из больниц медленно выписывают здоровых - уже восемь человек, болевших гепатитом, вернулись домой.

Как сообщал УНИАН, ситуация в городе Щолкино, где зафиксирована вспышка гепатита, признана чрезвычайной ситуацией местного характера.

Справка УНИАН: На территории г. Щолкино с предварительным диагнозом вирусный гепатит с 3 сентября до 14 октября были госпитализированы 48 человек.