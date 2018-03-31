Может ли мигрень спровоцировать инсульт?

Ученые изучают причины мигрени с того времени, как эта болезнь стала известна. Но мигрень все еще имеет тайны, над которыми работают ученые разных стран. Именно поэтому мы решили рассмотреть основные теории возникновения мигрени, разработанные разными исследовательскими и научными центрами мира.

Сосудистая теория

Эта теория была популярной в 1930-1950-х годах, когда считали, что на протяжении приступа мигрени происходит временное сужение сосудов головы, а затем их избыточное расширение. При сужении сосудов к нервным клеткам мозга не поступало достаточное количество кислорода, и они начинали "тормозить": появлялся нечеткая речь, нарушалось зрение и т.д., а с расширением сосудов была связана характерная для мигрени пульсирующая головная боль. Но эта теория перестала быть актуальной, так как не смогла объяснить всех симптомов, которые были характерны для мигрени и пускового механизма приступа.

Тригеминально-сосудистая теория

Приступ мигрени начинается тогда, когда на организм влияют многообразные провоцирующие факторы. Это действие в свою очередь приводит к нарушению баланса химических веществ головного мозга и притеснению нервной активности, так называемая "ползучая депрессия". На такие смены в организме в первую очередь реагирует тройничный нерв, волокна которого покрывают сосуды головного мозга. Он начинает выделять разные химические вещества, которые имеют способность вызывать воспаление вокруг сосудов головного мозга. Это воспаление называется асептическим, то есть то, которое вызывается не микроорганизмами. От "воспаленных" сосудов сигнал следует к головному мозгу, где и формируется ощущение головной боли. Если процесс длится, нарушаются центральные механизмы подавления боли и мигрень становится единственным, безгранично властвующим состоянием боли.

В последние годы появился еще один вопрос, привлекающий внимание исследователей: есть ли мигрень фактором риска возникновения мозгового инсульта? Этот вопрос являет собой основу для многочисленных исследований, которые проводятся по всему свету и теперь. И это не случайно. Результаты эпидемиологических исследований наводят на мысль, что существует связь между мигренью и инсультом. Эта связь может рассматриваться в 3 вариантах:

* Ишемический инсульт, вызванный другими причинами, сопутствующими мигрени.

* Ишемический инсульт с симптомами, похожими на мигрень с аурой, но обусловленный другими причинами.

* Ишемический инсульт, возникший непосредственно во время приступа мигрени с аурой, которая являет собой мигренозный инсульт.

Повышение риска развития ишемического инсульта для женщин младше 45 лет, страдающих мигренью с аурой, доказано в нескольких исследованиях. В исследовании, проведенном в европейских странах, в котором принимали участие женщины в возрасте 20-44 лет, было установлено, что наличие мигрени в анамнезе повышало риск ишемического инсульта в 3,5 раза (интервал 95 %), но не влияло на риск возникновения геморрагического инсульта.

В этом же исследовании было обнаружено, что комбинация мигрени с другими факторами риска (употребление пероральных контрацептивов, повышенное артериальное давление и курение) приводило к повышению риска возникновения ишемического инсульта. Установлено, что от 20 до 40 % инсультов у женщин, страдающих мигренью, совпадало с приступом (мигренозный инсульт) и в 67-73 % приступ предшествовал возникновению инсульта на протяжении 3 суток.

В британском исследовании изучалось влияние длительности, частоты приступов и давности мигрени на риск возникновения ишемического инсульта, и было обнаружено увеличение такого риска при частоте приступов больше 12 в год (в 2,6 раза). По мнению авторов результаты, которые они получили, делают снижение частоты приступов главной терапевтической целью. Неожиданным открытием исследований является то, что семейно-наследственный анамнез мигрени, независимо от того, страдает ли пациентка мигренью, также приводит к росту риска возникновения как ишемического, так и геморрагического инсульта.

Канадские исследователи проанализировали 14 случаев связанных с мозговыми нарушениями, обнаружили связь между инсультом и мигренью. Причем риск развития инсульта был у 2,2 раза более высокой у людей, которые страдали мигренью, сравнительно с теми, кто не страдал головной болью. У больных, страдающих мигрень. с аурой, существует еще больший риск развития инсульта. В некоторых исследованиях было обнаружено, что у страдающих мигренью женщин, которые принимали противозачаточные пилюли, этот риск увеличивался в 8 раз в сравнении со здоровыми людьми.

В двух больших исследованиях в США - the Physicians` Health Study и the NHANES, которые проводились с 2004 г., было доказано наличие статистической связи между мигренью и ишемическим инсультом у женщин в возрасте младше 45 лет, страдающих мигренью с аурой. При этом риск увеличивается в 3 раза у тех, кто курит, и в 4 раза - при использовании пероральных контрацептивов.

Еще одно исследование, которое проводилось в США, показало зависимость между использованием производных рожков и риском возникновения инсульта. У пациентов, которые принимали эти препараты, обнаружен в 1,5 раза высший риск развития инсульта, чем у остральных пациентов с мигренью. Зависимость от дозы препаратов не была установлена.

Патофизиологические механизмы, которые лежат в основе взаимосвязи мигрени и мозгового инсульта, остаются недостаточно изученными. Ученые допускают, что аура и нарушение церебрального кровотока имеют единственные патофизиологические механизмы.

По современным представлениям, главное место в патогенезе ишемического инсульта принадлежит к сложному комплексу ишемично-воспалительно-тромботичных нарушений, которые тесно взаимодействуют и "срабатывают" одновременно. Наличие неврологического источника и повышенная тромбоцитарная активность - характерны для мигрени. Повышенная активация тромбоцитов, специфическое связывание лейкоцитов, противовоспалительная секреция лейкоцитов и их прикрепления к эндотелию - механизмы, которые происходят при инсульте. Однако они также могут являться и звеном мигрени. Доказательство этой связи на клеточном уровне может подтвердить общее звено между мигренью и инсультом.

Это исследование проводили немецкие ученые, которые установили, что у больных мигренью повышенная тромбоцитарная активность и тромбоцитарно-лейкоцитарное взаимодействие. Основа метода - цитометрия крови с использованием специфических маркеров. Была создана группа из 72 человек с подтвержденным диагнозом "мигрень" (по международным критериям). Результаты этого исследования дают основания допустить наличие общих патофизиологических механизмов у больных мигренью и ишемическим инсультом, идет речь о тромбоцитарной дисфункции.

Таким образом, до настоящего времени нет единственного мнения взаимосвязи мигрени и мозгового инсульта. Учитывая, что мигренью страдают 2,5 % мужчин и 12,5 % женщин, закономерно более частое появление мигренозного инсульта у женщин молодого и среднего возраста. Приводятся разные цифры (от 2,6 до 13,5 раза и больше) увеличения степени риска развития инсульта у больных, страдающих мигренью с аурой. Это свидетельствует о том, что эти вопросы нуждаются в последующем изучении. С позиции первичной профилактики мозгового инсульта, мигрень должна стать объектом пристального внимания ангионеврологов.

Профилактика мигрени

* Соблюдение диеты, исключение продуктов и напитков, которые провоцируют приступ мигрени. Употребляйте больше свежих салатов, пейте много жидкости, ведь обезвоживание может стать провоцирующим фактором. Употребляйте витамины группы В. Ешьте морскую рыбу, которая содержит незаменимые жирные кислоты.

* Здоровый образ жизни, занятие спортом способствуют позитивным эмоциям, благодаря чему предупреждается возникновение приступов. Часто причиной головной боли является курение. Бросайте эту вредную привычку!

* Ограничение внешних раздражителей (телевизор, радио, телефон), которые часто приводят к стрессу. В этом случае необходимо применять многообразные антистрессовые программы, например, релаксацию.

* В домашней аптечке всегда необходимо иметь препарат, который снимает приступ.

Людям, страдающим регулярными, тяжелыми приступами мигрени с количеством атак 2 раза и больше в месяц, нужно обратиться к врачу. Он назначит профилактические препараты, которые снизят количество приступов мигрени.

Елена Безрадная,



врач-невропатолог