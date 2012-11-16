Что в украинской ряжанке?

В последнее время в Украине появилось много марок ряженки. Специалисты из Центра экспертиз Тест проверили качество популярных марок этого кисломолочного продукта.

В тестировании участвовали 7 популярных марок ряженки украинских производителей. При определении качества каждого продукта эксперты Теста учитывали микробиологию (содержание полезных кисломолочных бактерий), технологию изготовления и вкус. Результат тестирования оказался приятным, отмечают специалисты. Безусловно, у каждого производителя своя технология изготовления ряженки, потому и вкус продукта отличается. При этом существенных замечаний ни к одной из марок нет.

По словам экспертов Теста, после тестирования ряженка прочно вошла в их ежедневный ассортимент покупок.

test.org.ua