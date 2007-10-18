Пациенты дешевых больниц умирают чаще

Американская компания HealthGrades, которая рейтингует компании, предоставляющие медицинские услуги, пришла к выводу, что шансы на выживание пациентов лучших госпиталей США на 71% выше, чем у пациентов "обычных" или "плохих" больниц.

Рейтинг больниц рассчитывается на основе оценки результатов 18-ти основных медицинских процедур, осуществляемых медработниками. Всего анализировалась информация о почти 41 млн. госпитализаций в 5.2 тыс. больниц США. Если бы в 2007 году все госпитали США входили бы в число лучших, это позволило бы сохранить более 266 тыс. жизней. В подавляющем большинстве случаев причиной преждевременной смерти были лишь четыре группы заболеваний - заражение крови, пневмония, остановка сердца и проблемы дыхательной системы.

За последние три года смертность в американских госпиталях заметно снизилась - на 11.8%. Наиболее успешно стали лечить панкреатит (смертность среди пациентов, страдающих этим заболеванием, снизилась на 12.8%), а хуже всего - проводить операции на брюшной аорте (смертность снизилась лишь на 0.4%).

В целом, по данным рейтинга, лучше всего лечиться в госпиталях США, расположенных на северо-востоке страны (в штатах Иллинойс, Индиана, Мичиган, Огайо и Висконсин), пишет Washington ProFile. Смертность выше всего на юго-востоке - в Алабаме, Кентукки, Миссури и Теннеси.

MIGnews