В Ялте возрастает смертность от рака

Смертность от рака в Ялте в этом году составила 194 человека, что выше среднего показателя по Крыму (164 на 100 тыс. населения).

Как сообщили УНИАН в Ялтинской мэрии, заместитель начальника управления здравоохранения Наталья БЕРЕЗОВСКАЯ констатирует, что заболеваемость онкологическими заболеваниями на территории Большой Ялты остается высокой. Так, за 9 месяцев текущего года этот показатель составляет 404 на 100 тыс. человек.

На 47% выросла за последние годы заболеваемость раком у мужчин. И если не принять срочные меры, то существует опасность, что к 2016 году заболеваемость возрастет еще на 25%, отмечают в пресс-службе мэрии.

«Хотя за последние два года было приобретено медицинское оборудование, в том числе и по Программе (Программе борьбы с онкологическими заболеваниями – УНИАН) – новый цифровой рентгенологический комплекс, две установки для ультразвуковой диагностики, два ректороманоскопа - этого недостаточно», - отметила Н.БЕРЕЗОВСКАЯ.

Ялтинские депутаты приняли решение в ближайшее время сделать первоочередное приобретение по Программе борьбы с онкологическими заболеваниями – маммограф «Телеоптик».