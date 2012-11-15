Нашли 15-летнюю россиянку, которую 4 месяца искали родители

В Мариуполе Донецкой области милиция обнаружила 15-летнюю россиянку, которую уже 4 месяца разыскивают родители.

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе Мариупольского горуправления милиции, в ходе комплексной отработки Орджоникидзевского района, направленной на установление подробностей ограбления ювелирного салона, оперативники отделения криминальной милиции по делам детей заметили девочку, внешность которой соответствовала приметам, указанным в ориентировке об исчезнувшей несколько месяцев назад несовершеннолетней россиянки. Когда милиционеры пообщались с девочкой, то установили, что это действительно та, которую разыскивают родители.

Как рассказали правоохранители, четыре месяца назад девочка приехала с родителями из России на отдых в морской поселок Белоссарайская Коса. Девочка, познакомившись на местной дискотеке со сверстниками, решила с ними отправиться в поездку в Мариуполь. После нескольких дней отсутствия она побоялась вернуться к родителям. За это время россиянка сдружилась с жительницей Мариуполя и поселилась у нее в доме. Чтобы не быть обузой чужим людям, школьница устроилась подрабатывать на овощной базе.

По словам правоохранителей, пока девочка пыталась жить самостоятельной взрослой жизнью, ее родные всюду разыскивали своего ребенка. Мать обратилась с заявлением в Першотравневый райотдел милиции, начались поиски, однако положительных результатов данные мероприятия не принесли. Все эти месяцы никакой информации о своей дочери родители не получили. Было возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

На сегодняшний день родители уже получили радостные известия, что их дочь жива, и в скором времени уроженка Российской Федерации отправится к себе на родину, заключили в пресс-службе.