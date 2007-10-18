Хочешь вызвать ”скорую”? Закажи такси!

Станции скорой медицинской помощи Симферополя необходимо приобрести еще, как минимум, 10 спецавтомобилей.

Об этом УНИАН сообщили в Симферопольском горсовете со ссылкой на заместителя начальника управления здравоохранения Оксану КОЗУБ.

По информации О.КОЗУБ, станция располагает 30 бригадами, а на линию ежедневно выходит 23-25 спецавтомобилей. «У нас дефицит машин. Это очень снижает показатели своевременного предоставления помощи на догоспитальном этапе, - отметила замначальника горздравотдела. - Для того чтобы приблизится к хорошему показателю, нам нужно приобрести еще 10 автомобилей, чтобы работало 35 бригад».

Кроме того, по информации О.КОЗУБ, на городской «скорой» необходима полная замена средств связи, поскольку 26 из 27 радиостанций неисправны. «Они часто ломаются, обеспечивают плохую слышимость, их использование в отдаленных частях города и автомагистралей не является возможным», - отметила О.КОЗУБ. Также, по ее словам, необходимо оснастить мобильными телефонами хотя бы 10 бригад.