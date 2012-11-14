Фонд Р.Ахметова передал детскому отделению Института рака уникальный комплект хирургических инструментов

Фонд Рината Ахметова “Развитие Украины” передал детскому отделению Национального института рака (НИР) уникальный комплект хирургических инструментов для проведения сложных операций по эндопротезированию, стоимостью более одного миллиона гривен.

Как сообщили УНИАН в Фонде Р.Ахметова, медицинский инструментарий куплен в рамках партнерского проекта “Дерево жизни” для проведения сложнейших операций детям, которые страдают онкологическими заболеваниями костей и суставов.

До этого в Украине был лишь один такой комплект инструментов, и его, по необходимости, передавали в различные клиники Украины, к тому же была уже значительной степень износа хирургических инструментов, рассказали в Фонде Р.Ахметова.

У специалистов Национального института рака появилась возможность проводить сложные операции детям с использованием растущих модульных эндопротезов, учитывая индивидуальную потребность маленьких пациентов и исходя из запланированных сроков операции, а не сроков ожидания инструмента.

В Фонде Р.Ахметова сообщили, что на днях при помощи уникальных инструментов была успешно проведена первая операция по эндопротезированию 15-летнему парню лет с саркомой бедренной кости.

По словам руководителя отделения детской онкологии НИР Григория Климнюка, благодаря значительному прогрессу химиотерапии, такие сохраняющие конечность операции при злокачественных опухолях костей являются альтернативой ампутациям во всех специализированных клиниках мира.

«Применение модульных эндопротезов стало основным методом реконструкции в онкоортопедии, позволяющим полностью восстановить функцию конечности и повысить качество последующей жизни детей за счет возвращения им полноценной двигательной активности. Проведение таких операций позволяют детям осуществить главную их мечту - просто нормально ходить. С появлением набора инструментов мы можем не ждать, когда “чемоданчик” передадут нам, а проводить операции сразу, как только пациенту нужна операция", - отметил Г.Климнюк.

***Благотворительное собрание «Дерево жизни» было инициировано Национальным институтом рака и БО Фонд помощи онкобольным детям “Краб” при поддержке Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».

Первое заседание Благотворительного собрания “Дерево жизни” состоялось в феврале этого года. Инициатива направлена на объединение благотворителей - политиков, бизнесменов, спортсменов, представителей культуры и искусства, СМИ, - готовых принимать участие в решении актуальных проблем маленьких пациентов детского отделения НИР, которые приезжают на лечение со всей страны. На повестке Благотворительного собрания в этом году - приобретение современных модульных эндопротезов, которые во всем мире являются альтернативой ампутациям конечностей.

Фонд Р.Ахметова на постоянной основе поддерживает пациентов отделения детской онкологии в обеспечении сложных курсов высокодозной химиотерапии с последующей трансплантацией стволовых клеток и проведении сложных операций детям, нуждающимся в модульном эндопротезировании.