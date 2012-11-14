Завтра в Украине без осадков, ночью до 5° мороза

Завтра, 15 ноября, в Украине сохранится облачная погода с прояснениями, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью и утром, кроме южной части, местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в южных областях и в Крыму северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах 5-10° мороза, на юге Одесской области и в Крыму 0-5° тепла; днем 3-8° тепла, на Закарпатье до 11°; на Южном побережье Крыма ночью 6-8° тепла, днем 10-12°.

В Киеве и Киевской области без осадков. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью по области 0-5° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 5-7° тепла.