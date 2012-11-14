Уровень заболеваемости гриппом и ОРЗ в Украине не повысился
12:01, 14 ноября 2012Страна
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Сказала Богатырева
Уровень заболеваемости гриппом и ОРЗ в Украине на сегодняшний день не повысился.
Как передает корреспондентУНИАН, об этом заявила сегодня на брифинге вице-премьер-министр - министр здравоохранения Раиса Богатырева.
"Сейчас ситуация с уровнем заболеваемости гриппом и ОРЗ не повышена. На сегодняшний день мы не фиксируем такого подъема болезни, чтобы он вышел за пределы прогнозируемого уровня", - сказала она.
Р.Богатырева порекомендовала украинцам больше проводить времени на свежем воздухе, высыпаться, вакцинироваться.
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