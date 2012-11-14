Азаров ожидает от Минздрава отчет о выполнении программы «Сахарный диабет»

Премьер-министр Николай Азаров ожидает от Министерства здравоохранения отчет о выполнении программы «Сахарный диабет».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

"Сегодня Всемирный день борьбы с диабетом. И сегодня нужно не только говорить об этой болезни или количестве больных, а больше о том, что мы, как государство, можем сделать для наших людей, которых это непосредственно касается. К сожалению, в Украине, как и во всем мире, также фиксируется распространение сахарного диабета", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что эта болезнь является не только медицинской, но и социальной и экономической проблемой. По словам главы правительства, в мире до 6% населения болеет сахарным диабетом, а в Украине только больных сахарным диабетом, которые получают препараты инсулина, на учете свыше 200 тыс.

"В среднем на одного инсулинозависимого больного на закупку инсулинов предусматривается в год 3 тыс. грн. Мы будем совершенствовать помощь, сделаем все возможное, чтобы все необходимые препараты стали более доступными для больных. В совершенствовании и развитии нуждается программа «Сахарный диабет». Жду от Министерства здравоохранения - уже на будущей неделе отчитаться о мерах по практическому осуществлению этой программы. Особенно хочу услышать о мерах по решению кадровой врачебной проблемы в этой области. Во всем этом мы с вами должны нести совместную ответственность перед нашими людьми", - подчеркнул Н.Азаров.