В Украине - по случаю Всемирного дня диабета 14 ноября - началась Всеукраинская неделя профилактики диабета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В рамках недели предусматривается на базе поликлиник областных больниц и в 10 центральных районных поликлиниках Киева предоставление возможности всем желающим бесплатно измерить артериальное давление и уровень глюкозы в крови, пройти скрининг-обследование, консультации эндокринологов по предотвращению диабета и образу жизни с этой болезнью, проведение лекций врачей и психологов для родителей детей, больных диабетом; международная специализированная выставка «Жизни без власти диабета», информационные и диагностические мероприятия в Украинском доме, а также заседание Координационного совета по вопросам выполнения комплексной программы.

В Минздраве отметили, что за последние 11 лет распространенность СД в Украине стремительно возросла – с 1,8 до 2,8%, в частности, растет распространенность СД (I и ІІ типа) среди детей и подростков.

В то же время в странах Европы распространенность сахарного диабета значительно выше: в Германии – 10,2%, Швеции – 7,3%, Франции – 6,2%, Испании – 9,9%.

В Минздраве напомнили, что в 2009 году была утверждена государственная целевая программа «Сахарный диабет» на 2009 – 2013 годы, которой определены основные меры по улучшению медицинской помощи больным сахарным диабетом.

Одним из основных достижений программы стало решение проблемы базового обеспечения инсулином больных сахарным диабетом за счет отечественного производителя. В частности, в рамках реализации программы: обеспечение инсулином составляет 100%; обеспечение пероральными сахаропонижающими препаратами за средства местных бюджетов достигает 50% в разных регионах Украины; обеспечение детей в возрасте до 18 лет глюкагоном – 90%; тестирующими средствами для глюкометров – 100%; обеспечение беременных больных сахарным диабетом тестирующими средствами для глюкометров – 100%; обеспечение детей в возрасте до 18 лет и беременных, которые впервые заболели сахарным диабетом, комплектами глюкометров – 100%.

С целью повышения уровня предоставления медицинской помощи больным сахарным диабетом функционирует 87 кабинетов «Диабетическая стопа», для реабилитации больных в регионах Украины работает 332 Школы социальной адаптации и психологической поддержки людей с диабетом.

В Минздраве подчеркнули, что сверхважным является сознательное отношение граждан к профилактике диабета. В частности, соблюдение принципов здорового образа жизни: отказ от вредных привычек, сбалансированное питание, контроль веса тела, а также ежегодный анализ крови «на сахар» и обязательное обращение к врачу в случае ухудшения состояния здоровья.

Справка УНИАН. Сахарный диабет – одна из ведущих медико-социальных проблем. Миллионы людей во всех странах страдают этим заболеванием. Оно занимает третье место в мире по распространению после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

ВОЗ признала сахарный диабет неинфекционной эпидемией XXI века. По данным организации, в мире зарегистрировано 175 млн. больных диабетом, а в 2025 году их будет уже 340 млн.