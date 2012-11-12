Отказываться от сигарет легче с сахаром

16:10, 12 ноября 2012
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Стимулирует сенсоры углеводов на языке

Курильщики, желающие бросить, должны обратить внимание на лимонад, советует The Daily Mail. Сладким лимонадом нужно полоскать рот, так как, если на язык попадает сахар, у человека усиливается внимание и отмечается энергетический подъем, что поможет контролировать себя.
По крайней мере, это может сработать на какое-то время, оговариваются сотрудники Университета Джорджии. Они проверили свою теорию на 51 студенте. В рамках первой фазы испытания нужно было оценить влияние сахара на самоконтроль. Сначала требовалось вычеркнуть букву "Е", на странице с текстом. Далее - определить цвет разных слов, появляющихся на экране, хотя это были названия других цветов.

Половина участников во время тестов полоскала рот лимонадом с сахаром. А остальные - лимонадом с искусственным подсластителем. В результате первая группа быстрее реагировала на цвет слова, а не на само слово. Профессор Леонард Мартин констатирует: "Сахар стимулирует простые сенсоры углеводов на языке. Это посылает данные центрам мотивации в мозге, повышая внимательность и выдержку".

По мнению профессора, мотивация опирается на так называемое эмоциональное инвестирование. Это то, что вы вкладываете при решении определенной задачи. Сахар тормозит автоматическую реакцию, выражающуюся в самом простом решении, заставляя переключаться на более сложное.

А известно, что при наличии двух задач первая всегда будет отнимать слишком много энергии. Сахар же даст силы на выполнение всех задач, включая необходимость отказа от сигарет.

МедДэйли

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