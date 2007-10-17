С 1 ноября медики начнут массово увольняться
Если сотрудникам медицинских учреждений Финляндии не удастся достигнуть соглашения по условиям оплаты труда со своими работодателями, то около 13 тысяч медиков обещают уволиться по собственному желанию уже с 1 ноября.
Если сотрудникам медицинских учреждений Финляндии не удастся достигнуть соглашения по условиям оплаты труда со своими работодателями, то около 13 тысяч медиков обещают уволиться по собственному желанию уже с 1 ноября.
"Очень прискорбно, что сотрудники медицинских учреждений вынуждены отстаивать свои права таким радикальным способом", - сказала председатель профсоюза Джаана Лаитинен-Песола. Больше 12 тысяч человек уже подписали официальные бумаги об увольнении по собственному желанию в следующем месяце.
По её словам, массовые увольнения, которыми угрожают медики, приведут к разрушению всей системы медицинского обеспечения страны.
Главные требования медработников не отличаются новизной - увеличение заработной платы на 24% в течение двух лет, а также ограничения по найму медперсонала из граничащих с Финляндией Швеции и Норвегии.
Переговоры между представителями профсоюза медиков Финляндии и их работодателями были прерваны в середине прошлого месяца, не принеся никаких результатов. Второй раунд переговоров начался в понедельник после полудня.