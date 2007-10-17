Освежители воздуха опасны для жизни

Еженедельная уборка дома с использованием современных чистящих средств может привести к развитию астмы.

Исследование испанских ученых, котором участвовало более 3 500 человек, показало, что использование распыляемых чистящих средств и освежителей воздуха хотя бы раз в неделю, может привести к развитию астмы. Риск появления этого заболевания увеличивается с частотой использования чистящих средств.

Самыми опасными для дыхательных путей человека являются освежители воздуха, распыляемые чистящие средства для стекол и мебели.

Каждый седьмой взрослый астматик получил это заболевание из-за использования при уборке чистящих средств.

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