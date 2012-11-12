В Украине с 15 ноября станет еще прохладнее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор Украинского гидрометцентра МЧС Украины Николай Кульбида.

Он сообщил, что в ночь с 11 на 12 ноября в Украине стало прохладнее. В частности, по словам Н.Кульбиды, на востоке и в центре Украины, а также частично на севере и юге ночью температура снизилась до минус 5 – минус 1 градуса по Цельсию, а в Луганской области была зафиксирована температура от минус 11 до минус 6 градусов по Цельсию.

Директор гидрометцентра сообщил, что 13-14 ноября по территории Украины с северо-запада на юго-восток ожидается прохождение атмосферного фронта, который обусловит небольшие дожди. При этом температура воздуха днем будет оставаться выше нуля, а ночью опустится до нуля градусов по Цельсию.

А с 15 ноября синоптики ожидают еще большего похолодания: температура воздуха в среднем ночью снизится до минус 5 градусов по Цельсию, а на востоке и севере страны достигнет минус 8 - минус 6 градусов. Осадки в эти дни не ожидаются, следовательно, по словам Н.Кульбиды, появления снежного покрова пока не будет.

В целом директор Укргидрометцентра прогнозирует, что в течение следующих двух недель температура в Украине постепенно будет снижаться. По его словам, утром будет морозная погода, а днем температура будет повышаться.