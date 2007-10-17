Агрессивные дети вырастают у слабохарактерных родителей

Родители должны в первые годы жизни ребенка искоренять в них чувство агрессии. Так считает профессор педиатрии, психиатрии и психологии Ричард Трэмбли из Монреальского университета Канады. По мнению исследователя, если пустить детскую агрессию на самотек и не обращать на нее внимания в раннем возрасте, то, повзрослев, ребенок будет еще более агрессивен, чем прежде. Ученый зачитал свой доклад на собрании лондонского Королевского общества.

По мнению Трэмбли, дети наиболее агрессивны с 18-го по 24-й месяцы после рождения. Однако, настоящие проявления жестокости могут проявиться с 9-ти месяцев до 4-х лет. В этот период, отмечает исследователь, очень важна воспитательная роль родителей. Ведь именно от них в большей части зависит, каким человеком вырастет их ребенок. Поэтому в этом раннем возрасте необходимо пресекать в своем чаде порывы гнева и злости.

По словам психиатра, у родителей, которые не сдерживали агрессию ребенка в течение первых лет жизни, вырастали более жестокие и циничные дети. В последствии, будучи уже взрослыми, они становились наркоманами или алкоголиками. Стоит отметить, что у курящих во время беременности женщин, вероятность родить агрессивного ребенка очень велика.

Дети становятся злыми и по социальным причинам. Пик детской агрессии отмечен в семьях с низкими доходами родителей, плохими отношениями в семье. К тому же, если ребенок родился недоношенным или же его мать в детские годы вела себя антисоциально, то есть большой риск, что родившийся младенец будет жесток.

Ранее ученые так же работали над этой проблемой. Их исследования доказали, что агрессивное и жестокое поведение людей и животных прежде всего связано с низким содержанием в их мозге серотонина – вещества, контролирующего аппетит, сон, настроение и эмоции человека. А также практически отсутствовал моноаминный ингибитор оксидазы. Однако было доказано, что при правильном воспитании количественные показатели этих веществ выравниваются и ребенок становится спокойным и уравновешенным.

Стоит отметить, что агрессия – это реакция на срыв какой-то деятельности, планов, на ограничения, запреты или неожиданные трудности. Наиболее подвержены ей маленькие дети, чья нервная система еще формируется. Обнаружить признаки жестокости очень просто. Поначалу она выражается в очень громком грудном плаче. В более позднем возрасте агрессия становится формой протеста ребенка, как ответ на поведение родителей. При том нельзя уступать детям, манипулирующим родителями при помощи криков и плача. Иначе это войдет в привычку малыша. Но и кричать на ребенка не стоит, так как это вызовет новую волну агрессии.

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