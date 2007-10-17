В поддержку женщин с раком груди

С 19 по 21 октября в рамках проекта “Глобальная иллюминация” Украинский дом в Киеве будет подсвечен розовым светом в знак поддержки людей, заболевших раком молочной железы. Об этом сообщила на пресс-конференции в агентстве УНИАН врач-онколог, председатель правления благотворительного фонда “Здоровье женщины и планирования семьи” Галина МАЙСТРУК.

Она отметила, что этим шагом активисты борьбы с раком молочной железы хотят продемонстрировать солидарность с миром относительно значимости ранней диагностики, а также предотвращения этого заболевания и его лечения.

По словам Г.МАЙСТРУК, по прогнозам, в мире с каждым годом на 1% будет увеличиваться количество онкобольных, и до 2030 года заболеваемость раком будет доминировать над сердечно-сосудистыми болезнями.

При этом она отметила, что плохое питание, вредные привычки, а также стрессы являются немаловажными факторами риска заболевания раком.

Олимпийская чемпионка, президент благотворительного фонда “Спорт и дети” Стэлла ЗАХАРОВА, в свою очередь, отметила, что сегодня в Украине 60% людей не занимаются спортом, не ведут здоровый образ жизни. По ее словам, в СМИ, на рекламных щитах пропагандируется спиртное, сигареты, вместо этого очень важным является привлечение детей к спорту, к полезному питанию.

Научный руководитель Фонда “Демократические инициативы” Ирина БЕКЕШКИНА сообщила, что, по данным статистики, раком заболевает каждая пятая женщина, и среди них значительная часть - раком молочной железы, и каждый третий-четвертий мужчина. Она отметила, что для того, чтобы это было не приговором, а просто диагнозом болезни, которую лечат, с которой живут, достаточно важно обнаруживать его на ранних стадиях. При этом И.БЕКЕШКІНА выразила сожаление, что нередко сами люди достаточно безразличны к своему здоровью. По ее словам, только 13% опрошенных женщин проходили регулярное профилактические осмотры и 10% - диагностические и лабораторные обследования.

И.БЕКЕШКИНА отметила, что в нашем обществе существует много стереотипов, в частности, что врачи “много берут”. По ее словам, по данным анонимного опроса, половина врачей не берут денег за свои услуги, а остальные берут в пределах от 10 до 500 гривен.

Вместе с тем, отметила И.БЕКЕШКИНА, главная проблема - это дороговизна лекарств для больных раком, и “они неподъемные для средней украинской семьи”. Кроме того, отметила она, большой проблемой является для человека период реабилитации, когда он после лечения “со своими проблемами остается один на один”.

В свою очередь, руководитель социальных проектов компании “Мэри Кэй” Людмила ПАВЛИЧЕНКО отметила, что, согласно статистике, “пик заболевания раком молочной железы приходится на возраст от 45 до 60 годов”. По ее словам компания реализует благотворительный проект ”Созидание прекрасного будущего” относительно информационно-просветительской деятельности по вопросам профилактики и ранней диагностики рака молочной железы, а также программы реабилитации. Она сообщила, что на базе одной из киевских клиник были организованы обследования для женщин, которые могли бесплатно сделать снимок и проконсультироваться в маммолога. При этом, заметила Л.ПАВЛИЧЕНКО, за полгода “прошло обследование всего лишь 700 женщин”.

Л.ПАВЛИЧЕНКО также сообщила, что эта программа будет продолжена в регионах и, в частности, в ноябре такое обследование будет проводиться в одной из клиник Одессы. По ее словам, эта область была избрана, поскольку является одним из тех регионов, где заболеваемость раком молочной железы является самой высокой.

Руководитель социальных проектов компании “Мэри Кэй” отметила, что для большей осведомленности населения о методах профилактики, ранней диагностики болезни вместе с журналом “Добрые советы” до 15 ноября проводится конкурс для представителей СМИ “Жизнь продолжается” относительно освещения этих проблем.