В Киеве проходит IV Конгресс педиатров Украины

Сегодня в Киеве в Доме кино торжественно открылся IV Конгресс педиатров Украины «Современные проблемы клинической педиатрии».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе международного благотворительного фонда «Украина 3000», в церемонии открытия приняли участие председатель Наблюдательного совета фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО, министр здравоохранения Украины Юрий ГАЙДАЕВ, президент Академии медицинских наук Украины, академик НАН и АМН Украины Александр ВОЗИАНОВ, президент Ассоциации педиатров Украины Юрий АНТИПКИН, председатель Комитета по вопросам здравоохранения Верховной Рады Украины V созыва Татьяна БАХТЕЕВА, ректор Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Виталий МОСКАЛЕНКО, начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Валентина ПЕДАН.

Конгресс будет проходить 17-19 октября, в нем принимают участие врачи-педиатры со всех областей Украины.

Научной программой Конгресса предусмотрены лекции ведущих ученых по основной тематике научной программы, доклады на пленарных и секционных заседаниях, дискуссии на симпозиумах и семинарах.

В своем выступлении Е.ЮЩЕНКО поблагодарила делегатов за то, что в прошлом году Конгресс поддержал проект фонда «Украина 3000» по созданию Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка – Детской больницы будущего.

Президент Ассоциации педиатров Украины Ю.АНТИПКИН вручил Е.ЮЩЕНКО удостоверение почетного члена Ассоциации педиатров Украины.