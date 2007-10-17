Количество заболевших гриппом в этом году удвоится

В Министерстве здравоохранения Украины прогнозируют, что в этом году количество случаев заболеваний гриппом может увеличиться вдвое из-за возможного распространения нового штамма “Соломоновы Острова”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил директор Украинского центра гриппа Минздрава Украины Аркадий ФРОЛОВ.

Он отметил, что на сегодня этот штамм гриппа распространялся только в США. “Соломоновы Острова” - это совсем новый штамм, к которому иммунитета у нашего населения нет”, - сказал А.ФРОЛОВ.

Он напомнил, что в Украине в прошлом году гриппом заболело 2 млн. человек.

По его словам, пик эпидемии гриппа прогнозируется со второй половины декабря до начала февраля. “Картина заболеваемости гриппом мозаичная, сначала болеют восточные регионы или наоборот - западные”, - добавил он.

По словам А.ФРОЛОВА, сейчас в Украине и почти во всех странах Европы наблюдается обычный сезонный подъем заболеваемости гриппом, который нельзя считать эпидемией.

При этом он отметил, что, по сравнению с сентябрьскими показателями, количество случаев заболевания гриппом возросло почти вдвое. “Если в начале сентября заболеваемость колебалась от 20 до 25 тыс. человек, прежде всего это дети, то на сегодняшний день она составляет по опорным базам 44 тыс. 617 больных”, - сказал А.ФРОЛОВ, добавив, что этот показатель является реальным признаком приближения Украины к эпидемическому порогу.

Самые высокие показатели заболеваемости гриппом в последнее время наблюдаются в Виннице, Чернигове, Львове. Также они высоки в Киеве, где на прошлой неделе зафиксировано 16,5 тыс. случаев болезни.

По словам А.ФРОЛОВА, пока еще грипп “на передний план” еще не выступил, а ему предшествуют сопровождающие инфекции.

Он сообщил, что Всемирная организация здравоохранения и, в частности, Украинский центр гриппа прогнозируют, что в этом году будут три доминантных штамма гриппа: группы А/Соломоновы Острова, группы А/Новая Каледония, группы В/Малайзия.

Кроме того, А.ФРОЛОВ отметил, что среди вакцинированных людей заболеваемость гриппом в 4-6 раз меньше, чем среди невакцинированных.

В свою очередь, заместитель главного государственного санитарного врача Людмила МУХАРСКАЯ отметила, что из 100% всех инфекционных заболеваний, регистрируемых в Украине, грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ГРВИ) составляют 96%.

Она сообщила, что в прошлом году за медицинской помощью по поводу заболевания гриппом и ГРВИ обратилось 16% населения, шесть человек умерли.

По словам Л.МУХАРСКОЙ, пик эпидемии на ГРВИ всегда приходится на вторую декаду января, поскольку в первой декаде люди практически находятся дома в связи с праздниками и каникулами.

Она отметила, что вакцинацию от гриппа необходимо проводить в сентябре - первой половине декабря.

В Украине работает “горячая линия”, где по телефону 494-11-13, можно получить информацию о гриппе и вакцинации.