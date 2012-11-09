Фонды Рината Ахметова и Джоан Роулинг подписали меморандум о сотрудничестве в сфере реформирования интернатной системе

Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» и фонд Lumos (Великобритания), основательницей которой является писательница Джоан Роулинг, подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере реформирования интернатной системы.

Как отмечали участники пресс-конференции в УНИАН, цель партнерства - реформирование интернатных учреждений разных форм в Днепропетровской области.

По словам директора Благотворительного фонда Р.Ахметова «Развитие Украины» Анатолий Заболотного, фонд с мая 2011 года совместно с Днепропетровской ОГА реализует проект «Сохраним семью».

«Проделано очень много работы, созданы 15 детских домов семейного типа, закрылись два интернатных учреждения, причем закрылись так, что все дети из интернатов ушли в семейные формы воспитания. Во многих интернатах существенно сократилось количество детей, которые там живут. Вместе с тем, мы понимали, для того, чтобы тот процесс де-институализации, то есть отказ от воспитания детей в интернатной системе, начавшийся в Украине еще в 2002 году, стал необратимым, нужно очень системно подходить к вопросу. Нужно перестроить систему так, чтобы она была нацелена на то, что ребенок должен воспитываться в семье, а не в учреждении. Это доказано всей мировой практикой», - сказал А.Заболотный.

По его словам, интернатные учреждения губительно влияют на детей, на их судьбы.

«Для того, чтобы перестроить работу, мы подписали меморандум партнерских отношений с Lumos. Эта британская организация имеет большой опыт работы по всему миру, по реформированию интернатных систем, изменению сущности таких учреждений. Они должны поддерживать кризисные семьи, чтобы были центры матери и ребенка, когда речь идет об отказе от ребенка. Чтобы интернатные учреждения начали выполнять функции реабилитационного характера. Если ребенок жил в семье в кошмарных условиях, он должен получить специализированную помощь. Но это не значит, что ребенок должен надолго оставаться в таких учреждениях. Чтобы реализовать этот подход мы договорились, что будут просчитаны экономика, процессы, какие нужны услуги. В сентябре следующего года у нас будет «хорошая» картинка», - отметил А.Заболотный.

Он высказал убеждение, что государству для этих целей не нужно больше денег, чем те, что оно тратит.

«Просто нужно эти деньги тратить разумно. Чтобы они шли на ребенка, на поддержку семьи. Государство тратит огромные деньги на содержание интернатов. Зачастую их нужно меньше, чтобы предотвратить кризис в семье. Или помочь семье воспитывать ребенка», - сказал А.Заболотный.

По его мнению, Украина уже готова отказаться от интернатной системы, выстроить работу с кризисными семьями, с детьми.

«Осталось проработать правильные планы и их реализовать. Вместе с Lumos и областной властью мы сделаем прекрасный пример, который сможет взять потом вся Украина», - подчеркнул А.Заболотный.

Исполнительный директор Международной благотворительной организации Lumos (Великобритания) Джоржет Мулхейр отметила, что миссия Lumos - положить конец интернатной системе в Европе до 2030 года.

«У нас есть крупная программа, которую мы осуществляли в Болгарии, Чехии, Молдове. Мы проводим серьезную работу на уровне Евросоюза, Еврокомиссии в сфере де-институализации интернатной системы. Наши сотрудники работали в этой теме уже более 20 лет. Многие считают, что интернаты помогают детям. Но, несмотря на благие намерения и очень хорошие побуждения людей, которые работают в этой системе, интернаты очень вредят ребенку», - отметила Дж.Мулхейр.

Ссылаясь на результаты исследований, проведенных Lumos, Д.Мулхейр подчеркнула, что молодые люди, которые воспитывались в интернатной системе, после того, как выходят из-под этой опеки, подвержены огромным рискам.

«По сравнению со своими ровесниками, они в десять раз чаще вовлекаются в проституцию, в 40 раз чаще совершают преступные действия, в 500 раз чаще совершают самоубийство. По всему миру около 8 миллионов детей находятся в интернатной системе и подвержены такому вреду. Что касается европейского региона, эта цифра – около 1 миллиона детей. В то же самое время, менее 5% этих детей являются по-настоящему сиротами. Большинство из них имеют живых родителей. Существует в обществе тенденция обвинять родителей. Основной причинной институализации детей является бедность», - убеждена Д.Мулхейр.

По ее словам, система содержания детей в интернатных учреждениях невероятно дорогостоящая.

«Это устаревшая система, не способная удовлетворять потребности детей. Во многих странах огромные деньги тратятся на устаревшую, неэффективную систему и результаты – плохие. Если люди склонны обвинять родителей за то, что их дети попадают в интернаты, они также склонны обвинять персонал интернатов за тот вред, который наносится детям. Но большинство сотрудников интернатных учреждений являются замечательными людьми, которые просто работают в плохой системе», - считает Д.Мулхейр.

Она подчеркнула, что проблема отказа от интернатной системы существует не только в Украине, но и во многих странах мира.

«Однако есть такие страны, которые полностью отказались от интернатов. Интернатные учреждения не могут обеспечить качественную уход и заботу детям. Если мы хотим эту систему улучшить - мы должны потратить огромное количество денег. Это очень дорого, если мы хотим обеспечить очень хороший институциальный уход», - сказала Д.Мулхейр

В свою очередь Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко, подчеркнул, что Украина - одна из лидеров среди стран, реформирующих интернатную систему.

«Сегодня для Украины воспитание ребенка в семейных формах воспитания, а это - усыновление, приемная семья, детский дом семейного типа, уже не есть альтернативой. Воспитание в семейных формах для Украины есть основной формой воспитания ребенка-сироты, ребенка, лишившегося родительской опеки. Реформа интернатных учреждений, или де-институализация, необратима. Это понимание есть у всех участников этого процесса», - отметил Уполномоченный.

Он подчеркнул, что поддерживает проект, начавшийся в Днепропетровской области. По словам Ю.Павленко, он даст возможность четко определить механизмы реформирования интернатной системы, который нужно внедрить в масштабах всей страны.

«На сегодня в интернатах разных форм воспитывается около 50 тысяч детей. Из них 16 тысяч – дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки. Остальные дети имеют родителей, не лишенных родительских прав, которые направили своего ребенка на учебу и воспитание в интернат или по причине тяжелого материального положения, или по причине определенных особенностей психического, физического развития. Поэтому реформирования должно происходить в интернатах разного типа», - отметил Ю.Павленко.

Руководитель программ и проектов фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Дарья Касьянова, подчеркнула, что до сентября 2013 года планируется разработать план реформирования интернатных учреждений и трансформации услуг.

"Будут прописаны четко учреждения, которые мы будем реформировать. На их базе будут созданы новые центры с предоставлением качественных услуг, которые будут направлены прежде всего на профилактику социального сиротства. Особый фокус будет на услуге по раннему выявлению семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Не на кризисные семьи, которые уже опасны для своих детей, а для тех, которые хотят сохранить своих детей и хотят, чтобы им оказали такую помощь", - отметила Д.Касьянова.

Она отметила, что Lumos имеет международный опыт в разработке плана по реформированию интернатных учреждений.

"У них есть методики, позволяющие обучить чиновников, которые задействованы в процессах реформирования. Чиновники обязательно должны быть вовлечены в процесс реформирования интернатных учреждений. Потому что план мы разрабатываем в первую очередь для чиновников. Мы полагаемся на опыт Lumos, поскольку у них есть впечатляющие результаты в Молдове, Чехии, Болгарии, Черногории, Швеции. Надеемся на их экспертную оценку, в часности и относительно финансов, которые есть важной составляющей", - сказала Д.Касьянова.

*** Lumos (http://www.lumos.org.uk/) – международная неправительственная организация, основанная автором Дж. К. Роулинг в 2005 году. Миссия Lumos – положить конец системной институализации детей из неблагополучных семей в Европе. Фонд добивается этого двумя путями: на политическом уровне, сотрудничая с влиятельными организациями, такими как Европейская Комиссия, национальные правительства и местные органы власти, для ускорения и улучшения качества реформ в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты детей; и на практическом уровне, показывая с помощью пилотных проектов, что семейное воспитание в местном сообществе является лучшим вариантом опеки детей.

Благотворительный Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» (www.fdu.org.ua) – неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года. Миссия Фонда – работать для людей, устраняя причины актуальных общественных проблем; внедряя лучший опыт, накопленный в Украине и за рубежом, создавая уникальные системные решения; добиваясь максимального результата каждым своим проектом и действием. Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культура, адресная помощь. Учредитель – Ринат Ахметов.

