Завтра в Украине будет от 1 до 15° тепла
13:09, 09 ноября 2012Страна
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Осадков не ожидают
В субботу, 10 ноября, в Украине существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.
Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью - 1-6° тепла, днем - 5-10°; в Крыму ночью - 4-9°, днем - 10-15°.
По Киевской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 1-6° тепла, днем - 5-10°.
По г. Киеву без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 3-5° тепла, днем - 6-8°.
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