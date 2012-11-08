Количество интернатов для сирот в Украине сократится на 80%

9 ноября, 10:00-11:00, ИА УНИАН, состоится презентация нового проекта по реформированию интернатной системы в Днепропетровской области. Накануне состоялось подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между благотворительным фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» и британской общественной организацией Lumos, основательницей которой является писательница Джоан Роулинг. В результате реализации проекта планируется сократить 80% интернатных учреждений области.

Участники события:

- Юрий Павленко, Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка;

- Анатолий Заболотный, директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»;

- ДжоржетМулхейр*, исполнительный директор Lumos;

- Нина Тутова, начальник службы по делам детей Днепропетровской облгосадминистрации;

- Дарья Касьянова, руководитель программ и проектов фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».

Организация Lumos совместно с фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» разработают для Днепропетровской области стратегию реформирования интернатных учреждений для всех категорий детей и предложат механизмы перехода на новый уровень социальных услуг. Кроме того, данный проект предотвратит поступление в интернатные учреждения примерно 50 детей в год. При этом речь не идет о полном закрытии учреждений, а о переходе от системы содержания детей в больших интернатных учреждениях к комплексу услуг на местах, которые ориентированы на индивидуальные потребности детей и их семей. В частности, это Центры матери и ребенка, детские сады, Центры социальной поддержки детей и семей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Планируется, что в этих центрах после предварительной подготовки и обучения будет работать персонал из расформированных учреждений.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции.

Дата: 9 ноября 2012 года

Место: ИА УНИАН, Крещатик, 4

Время: 09:30-10:30

Необходима аккредитация: тел. 044 502 52 12, 050 474 34 42 или ttregobchuk@fdu.org.ua

*На протяжении 19 лет ДжоржетМулхейр работала в 17 странах по Европе и Африке, ведущей крупномасштабных программ, с целью изменить жизни тысяч уязвимых детей и их семей. Она открыла модель деинституализации, которая сейчас работает во многих странах Центральной и Восточной Европы. Автор четырех книг, описывающих отношение к правам детей, и в настоящий момент является советником Еврокомиссии относительно реформы услуг для детей.

Информационно:

Lumos (http://www.lumos.org.uk/)– международная неправительственная организация, основанная автором Дж. К. Роулинг в 2005 году. Миссия Lumos – положить конец системной институализации детей из неблагополучных семей в Европе. Мы добиваемся этого двумя путями: на политическом уровне, сотрудничая с влиятельными организациями, такими как Европейская Комиссия, наицональные правительства и местные органы власти, для ускорения и улучшения качества реформ в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты детей; и на практическом уровне, показывая с помощью пилотных проектов, что семейное воспитание в местном сообществе является лучшим вариантом опеки детей.

Благотворительный Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» (www.fdu.org.ua) – неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года. Миссия Фонда – работать для людей, устраняя причины актуальных общественных проблем; внедряя лучший опыт, накопленный в Украине и за рубежом, создавая уникальные системные решения; добиваясь максимального результата каждым своим проектом и действием. Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культура, адресная помощь. Учредитель – Ринат Ахметов.