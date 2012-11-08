Стало известно, какой будет погода на Новый год

В 2012-м году осень продолжится до конца декабря, поэтому на Новый год будет тепло и дождливо, а праздник придется встречать в резиновых сапогах.

Об этом в прогнозе «Главреду» рассказал народный синоптик Валерий Некрасов.

Это он объясняет продолжением «сдвига сезонов»: лето длилось пять месяцев (по сентябрь), осень будет три месяца (октябрь-декабрь), а зима при этом начнется только 11 января, а до этого времени, о словам специалиста, будет удерживаться типичная осенняя погода.

В ноябре, по прогнозам Некрасова, будет немного больше дождей, чем обычно – не 40 мм осадков, а около 60 мм. Морозы начнутся только в третьей декаде месяца. «И то это будут не морозы, а, скорее, заморозки. Сильных морозов до нового года не будет – будет типичная осенняя температура», – уточнил синоптик.

Снег, по мнению специалиста, выпадет в декабре, но его будет очень мало. В основном следует ожидать гололеда. «То есть погода будет гулять туда-сюда, с минуса на плюс», – добавил он.

«К Новому году лучше готовить резиновые сапоги, потому что температура будет от -1 до +1 градуса. Не ожидайте явной красивой фантастической зимней погоды. Снега тоже не будет, по крайней мере, до 11 января, когда зима вступит в свои права и будет продолжаться вплоть до мая», – подытожил синоптик.