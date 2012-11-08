Минюст, МВД и Минздрав будут взаимодействовать при лечении заключенных с ВИЧ

Министерство юстиции, МВД и Министерство здравоохранения утвердили порядок взаимодействия заведений здравоохранения, территориальных органов внутренних дел, учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов при наблюдении и лечении ВИЧ-положительных лиц из числа заключенных, задержанных или арестованных.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующий совместный приказ подписали министр юстиции Александр Лавринович, министр внутренних дел Виталий Захарченко и вице-премьер-министр - министр здравоохранения Раиса Богатырёва.

Порядок разработан с целью обеспечения диспансерного наблюдения за ВИЧ-положительными лицами, а также осуществления клинико-лабораторного мониторинга за течением болезни и проведения антиретровирусной терапии таким лицам, которые содержатся в учреждениях исполнения наказаний, изоляторах временного содержания, следственных изоляторах и специальных приемниках.

Так, органы внутренних дел обязаны обеспечить предоставление антиретровирусной терапии ВИЧ-инфицированным лицам из числа задержанных, взятых под стражу, админарестованных из групп риска (работники коммерческого секса, потребители инъекционных наркотиков и другие).

Утвержденный порядок обязывает работников органов внутренних дел содействовать медицинским работникам в проведении добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ-инфекцию. Будет осуществляться это путем конвоирования пациента с его согласия в ближайшее по месторасположению заведение здравоохранения. Дежурный изолятора обязан доложить о пребывании лица, нуждающегося в получении антиретровирусной терапии, начальнику изолятора и сообщить в ближайшее по месторасположению заведение здравоохранения о необходимости получения консультации врача-инфекциониста.

В случае освобождения или перевода задержанных в другие места содержания руководство изоляторов обязано направить информацию о необходимости получения указанными лицами антиретровирусной терапии и проинформировать ближайшее по местопребыванию лица заведение здравоохранения.

Администрации учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов утвержденный порядок обязывает обеспечить организацию забора крови среди взятых под стражу и осужденных, которые заполнили форму информированного согласия на прохождение теста на ВИЧ, а также обязывает назначить ответственных медицинских работников за осуществление мероприятий по противодействию ВИЧ-инфекции/СПИДу и создать инфекционные отделения для лечения ВИЧ-инфицированных в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах.

Администрации учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов будут информировать Центры СПИДа о лицах, взятых под стражу и осужденных, а также о лицах, которые освобождаются, у которых обнаружена ВИЧ-инфекция. Администрации обязаны обеспечивать лекарственными средствами для проведения антиретровирусной терапии лиц, в отношении которых приговор суда вступил в законную силу, а также обеспечить двухмесячным запасом лекарственных средств для проведения антиретровирусной терапии лиц, которые ее получают и освобождаются из учреждений исполнения наказаний.

На органы здравоохранения возложены обязанности по обеспечению межведомственной координации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, лечению, уходу и поддержке ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, которые содержатся в изоляторах временного содержания, спецприемниках, следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний.

Кроме того, органы и заведения здравоохранения обязаны оказывать необходимую лечебно-профилактическую помощь ВИЧ-инфицированным лицам, которые были освобождены из указанных заведений.