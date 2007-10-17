Аптеки травят украинцев

В первом полугодии из аптек изъято 33 наименования некачественных лекарств. Украинцы не застрахованы от приобретения подделок

33 наименования медицинских препаратов 37 серий должны быть изъяты из оборота – таковы предписания Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств. Проверки показали, что эти лекарства не соответствуют требованиям безопасности и эффективности. Более того: 17 августа Тендерная палата Украины обнародовала данные, согласно которым государственные тендеры по закупке лекарств в Украине происходят с нарушениями. Это значит, что потребителям медицинских препаратов никто не гарантирует качество, даже если таблетки прописаны врачом: любые нарушения могут свидетельствовать о подделке лекарства.

Современный фармацевтический рынок Украины насчитывает около 16 тыс. наименований медицинских препаратов. Точных данных о количестве настоящих и поддельных лекарств нет ни в одной стране мира. Однако, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, в развитых странах процент фальсификата составляет около 10%, достигая в третьем мире половины всех лекарственных средств. Главным отличием поддельных лекарств ВОЗ называет неправильную маркировку. Но для того, чтобы разобраться, подделка перед вами или нет, нужно точно знать, как выглядит упаковка настоящего, не фальсифицированного лекарства.

«Отличить поддельный препарат в полевых условиях может только медик, который с этим препаратом хорошо знаком и может заметить «необычное» поведение лекарства, – говорит терапевт Михаил Пурнынь. – Например, медсестра знает, что обычно препарат хорошо растворяется в физрастворе – а в этот раз он растворяется плохо. Или анальгин не горький, а кислый – значит, что-то не так». Последствия приема поддельного препарата могут быть самыми разными – от бесполезности лечения до смертельных побочных реакций.

Побочные реакции – одна из основных причин запрета препаратов. «Об ограничении медицинского применения говорят, когда количество серьезных побочных реакций превышает 10%, или когда их количество начинает быстро возрастать, – рассказал «24» начальник отдела фармакологического надзора Государственного фармцентра, профессор Алексей Викторов. – Рабочая группа, исследующая препарат, решает – ограничить его применение, запретить совсем или внести изменения в инструкцию».

В Украине регистрация побочных эффектов ведется с 1996 г. – за это время врачи сообщили о более чем 14 тыс. побочных реакций, как ожидаемых, так и спонтанных. Самые распространенные -–сонливость, головная боль, тошнота, сыпь.

Украинские граждане, впрочем, готовы постоять за себя. «Люди среднего и старшего возраста всегда смотрят на срок годности препарата, его внешний вид. Даже если покупают одни и те же капли каждую неделю, – рассказала «24» аптекарь-фармацевт Лена, которая попросила не называть ее фамилию. – Что касается запрещенных лекарств, то их список приходит с каждым завозом, и все препараты привозят с сертификатами. Обычно фирмы-производители сами забирают и утилизируют свой товар, который стал запрещенным». Но если нарушения не очень серьезные, то аптекарь вполне может и продать лекарство. Естественно, не сообщая покупателю о том, что его приобретение занесено в «черный список».

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