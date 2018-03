Миру угрожает финиковая лихорадка

Распространение в Бразилии смертельно опасной лихорадки Денге приобретает масштабы эпидемии, считает министр здравоохранения страны Жозе Гомес Темпорао.

"Это действительно эпидемия - в этом году от болезни умер уже 121 человек", - сказал министр, открывая в штате Минас-Жерайс общенациональную кампанию по борьбе с лихорадкой Денге.

По данным его ведомства, всего за первые девять месяцев этого года в Бразилии было зарегистрировано 481 тысяч случаев заболевания. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Я бы сказал, что пока мы проигрываем эту войну", - заключил министр здравоохранения Бразилии.

Лихорадка Денге, иногда именуемая суставной лихорадкой или финиковой болезнью, - острое вирусное заболевание, возбудителями которого являются комары Aedes aegypti, и Aedes albopictus. Переносчиками инфекции могут быть заболевшие люди, обезьяны и, возможно, летучие мыши.

Болезнь была завезена в Бразилию в XIX веке выходцами из Азии. В 50-е годы благодаря эффективным санитарным мерам ее удалось полностью искоренить, однако в 80-е годы инфекция снова появилась на территории страны.

Особое беспокойство ученых вызывает то обстоятельство, что за последние годы комар-возбудитель смертельно опасного заболевания мутировал и научился приспосабливаться не только к неестественной среде обитания, но и к современным инсектицидам.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уровень заболеваемости лихорадкой Денге, резко выросший за последнее десятилетие, позволяет говорить об угрозе возникновения эпидемии в более чем 100 странах мира. В 2005 году Центр по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний США (US Center for Diseases Control and Prevention) признал лихорадку Денге "самым опасным заболеванием, передающимся через укусы насекомых".

http://РИА Новости