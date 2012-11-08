В Украине будет новый проект по противодействию ВИЧ/СПИДу

В Украине в сфере противодействия ВИЧ/СПИДу реализуется новый проект, цель которого - обучение работников системы здравоохранения и расширение ВИЧ-сервисов.

Как сообщается на Правительственном портале, проект будет реализовываться усилиями Международного учебного и образовательного центра здоровья (I-TECH), Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и других социально опасных заболеваний, а также национальным тренинговым центром при Всеукраинской благотворительной организации «Время Жизни Плюс.

«Главной целью проекта станет повышение уровня знаний работников лечебно-профилактических заведений, которые оказывают помощь в сфере ВИЧ/СПИД. В свою очередь, это даст возможность существенно улучшить качество и полноту лечебных услуг для людей, которые живут с ВИЧ в Украине», - сообщила председатель Госслужбы Украины по вопросам соцзаболеваний Татьяна Александрина.

Она также отметила, что планируется разработать и реализовать учебные программы, провести базовые и специализированы тренинги, как на местном, так и региональному уровнях. Учеба будет проводиться в Киеве и в Винницкой области на базе межрегионального тренингового центра.

Таким образом, проект охватит такие сферы: организация предоставления АРВ-терапии, лечения оппортунистических инфекций и сопутствующих патологий у ВИЧ-инфицированных граждан, лечение ВИЧ-положительных женщин и детей, консультирование и тестирование и др.