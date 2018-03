Самые депрессивные профессии

Сотрудники управления наркологических и психиатрических служб США изучили взаимосвязь между профессиональной деятельностью и риском возникновения депрессии, и составили рейтинг самых депрессивных профессий, сообщает The Washington Post.

Во время исследования специалисты учли данные национального опроса (National Survey of Drug Use and Health), в котором принимали участие более 60 тысяч работающих людей, в возрасте от 18 до 64 лет.

Оказалось, что наибольшее число людей, которые страдают депрессией, работали в сфере по уходу за пожилыми и больными людьми. Также в эту категорию попали и няни, ухаживающие за маленькими детьми. Почти 11% работающих в этой сфере людей, ежегодно страдает от депрессии в течение двух и более недель.

На втором месте оказались работники общепита - официанты, повара и бармены, так как примерно 10,3% из них были подвержены снижению настроения, которое сопровождалось нарушением сна, потерей аппетита и ухудшением концентрации внимания.

Третье место заняли работники социальной сферы и здравоохранения - около 9,6% из них страдали от депрессии.

Специалисты также установили, что меньше всего депрессиям были подвержены архитекторы, инженеры и ученые (4,3%). Опрос к тому же показал, что примерно 7% работающих людей хотя бы раз в году испытывали депрессию, длившуюся более двух недель подряд, а вот среди безработных этот показатель составил 12,7%.

В заключение, ученые отметили, что женщины оказались более подвержены депрессиям, нежели мужчины.

