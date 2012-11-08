"Чернобыльцы" имеют повышенный риск развития лейкемии

Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС имеют повышенный риск развития одного из типов рака крови - лейкемии, в частности, хронического лимфолейкоза, свидетельствуют результаты 20-летнего исследования, опубликованные в четверг в журнале Environmental Health Perspectives группой ученых из США, Украины и России.

Как передает РИА «Новости», группа ученых из университета Калифорнии в Сан-Франциско, Национального института рака (США) и украинского Национального научного центра радиационной медицины и российского Биофизического центра имени Бурназяна проследила за судьбой 110,7 тысячи ликвидаторов в период с 1986 по 2006 год. Оказалось, что число случаев лейкемии среди них больше ожидаемого. В частности, авторов удивил тот факт, что чернобыльцы чаще заболевали хронической лимфоцитарной лейкемией (хроническим лимфолейкозом). Ранее эксперты не связывали эту болезнь с воздействием радиации.

В целом исследователи зафиксировали 137 случаев лейкемии за 20 лет среди обследованных ликвидаторов и 16% из них связаны с воздействием радиации из-за Чернобыльской аварии.

Новое исследование позволит лучше оценить риск развития рака при низких дозах радиации, что важно для горных рабочих, сотрудников АЭС и всех, кто подвергается хроническому воздействию невысоких доз, а также для тех, кто проходит связанные с облучением медицинские процедуры.

До сих пор лучшие оценки такого воздействия были получены при исследовании пострадавших после взрыва атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки в 1945 году. Однако эти данные нельзя механически использовать для оценки риска от воздействия медицинского облучения - жители Хиросимы и Нагасаки подвергались воздействию гамма-излучения и потока нейтронов, в то время как при компьютерной томографии используется рентгеновское излучение.

Перенос этих данных затруднен и потому, что жители Японии значительно отличаются от жителей Европы и США своими генетическими особенностями, диетой и стилем жизни. В частности, среди японцев хроническая лимфоцитарной лейкемией встречается у 3% заболевших лейкемией, в то время как в Украине ее доля составляет 40%.

Генетика японцев может скрыть рост риска, говорит ведущий автор исследования Лидия Заблоцкая из университета Сан-Франциско, слова которой приводит пресс-служба университета.

По мнению ученых, их работа поможет закрыть существующий сейчас пробел, поскольку дозы, полученные ликвидаторами в Чернобыле, оказываются посередине между воздействием, которое испытали жертвы атомных бомбардировок в Японии, и тем, что испытывают пациенты во время компьютерной томографии.