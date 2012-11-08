Киев и Одесса - самые благоустроенные украинские города
Дальше - Донецк и Днепропетровск
Киев и Одесса разделили первое место на всеукраинском конкурсе «Населенный пункт лучшего благоустройства и поддержания общественного порядка» за 2011 год в номинации «Город лучшего благоустройства с населением более 500 тыс. жителей».
Как отмечается в сообщении КГГА, столица Украины признана городом лучшего благоустройства второй год подряд. Городу вручили переходной кубок и диплом Кабинета министров Украины.
За звание лучших городов соревновался 71 населенный пункт в 6 категориях, в зависимости от количества жителей.
В номинации «Город лучшего благоустройства с населением более 500 тыс. жителей» на втором месте – Донецк, на третьем - Днепропетровск.
Церемония награждения победителей ежегодного конкурса проходила во время всеукраинского семинара «Благоустройство-2012».
В КГГА напомнили, что указанный конкурс проводится с 2000 года.