Киев и Одесса - самые благоустроенные украинские города

Киев и Одесса разделили первое место на всеукраинском конкурсе «Населенный пункт лучшего благоустройства и поддержания общественного порядка» за 2011 год в номинации «Город лучшего благоустройства с населением более 500 тыс. жителей».

Как отмечается в сообщении КГГА, столица Украины признана городом лучшего благоустройства второй год подряд. Городу вручили переходной кубок и диплом Кабинета министров Украины.

За звание лучших городов соревновался 71 населенный пункт в 6 категориях, в зависимости от количества жителей.

В номинации «Город лучшего благоустройства с населением более 500 тыс. жителей» на втором месте – Донецк, на третьем - Днепропетровск.

Церемония награждения победителей ежегодного конкурса проходила во время всеукраинского семинара «Благоустройство-2012».

В КГГА напомнили, что указанный конкурс проводится с 2000 года.