В Киеве работает международная конференция по работе с семьёй

Сегодня, 7 ноября фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» совместно с Всеукраинской общественной организацией «Украина без сирот» при поддержке Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка и Министерства социальной политики открыл в Киеве первую международную конференцию, посвященную работе с семьей и детьми. Основные темы, которые будут обсуждаться в ходе двух рабочих дней – 7-го и 8-го ноября: эффективное сотрудничество государства и общественных организаций с целью профилактики социального сиротства и обеспечения права ребенка на семью, плюсы и минусы отмены тайны усыновления, опыт реформирования интернатных учреждений на примере деятельности организацииLumos (основатель – писательница Джоан Роулинг, Великобритания) и оценка потенциала Украины международными экспертами.

По результатам первой панельной дискуссии «Объединиться, чтобы помочь: Роль государственных и негосударственных организаций в работе с детьми и семьями» состоялся пресс-брифинг с участием Юрия Павленко, Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка; Юкие Мокуо, Главы Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ); Анатолия Заболотного, директора благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и Александра Гезалова, общественного деятеля, эксперта по проблеме сиротства, выпускника советской интернатной системы (Россия).

В ходе дискуссии участники сошлись на необходимости и важности оказывать помощь семьям на разных стадиях жизненных обстоятельств. Чем раньше социальные службы обратят внимание на семьи в сложных ситуациях, тем больше вероятности, что ребенок останется с родителями и не будет помещен в интернатныеучреждения. Перевести работу в сфере защиты прав ребенка на качественно новый уровень – вот основная задача, которая сейчас стоит между государством и общественными организациями.

Юрий Павленко, Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка: «Мы собрались через две недели после принятия нового Указа Президента Украины «Про Национальную стратегию профилактики социального сиротства». В течение многих лет наше государство, защищая детей от семейного неблагополучия, наказывало родителей за неудовлетворительное исполнение обязанностей, то есть лишало их родительских прав. Сегодня же политика государства по отношению к семье меняется: от карательного подхода к всесторонней поддержке и защите семьи. Лишение родительских прав и изъятие детей у родителей должно рассматриваться как крайняя меря реагирования государства на нарушение права ребенка в семье. При принятии решения про лишение родительских прав суд должен не только оценить способность родителей воспитывать собственных детей, но и изучить, какую помощь оказали семье соцслужбы для сохранения или восстановления ее воспитательного потенциала».

Анатолий Заболотный, директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»: «Опыт работы фонда в пилотных областях, а это Днепропетровская область, где реализуется программа «Семья для ребенка», и город Донецк, где ведем проект «Сохраним ребенку семью», подтверждает необходимость качественной работы с семьями. Профилактика сиротства – это основной фокус 2013 года, как для государства, так и для общественных организаций. Результатами такой работы станут снижение отказов от новорожденных; снижение лишений родительских прав и, соответственно, снижение численности детей в интернатных учреждениях, а также возвращение детей из интернатов в биологические семьи. Параллельно фонд переходит к активной фазе реформирование интернатной системы, трансформации услуг для детей и семьи, создания на базе детдомов Центров поддержки семьи, переобучение персонала, и если необходимо – закрытие учреждений.

Юкие Мокуо, Глава Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ): «В Украине сейчас самый правильный момент для начала всех изменений с тем, чтоб ребенок воспитывался в семье. Все мы готовы сделать все возможное, чтоб двигаться в этом направлении. Стратегия Президента по предупреждению социального сиротства и профилактики сиротства была утверждена. Созданию и утверждению этой стратегии предшествовал длительный процесс обсуждения. Большую роль сыграло гражданское общество. Одновременно происходит реформирование системы предоставления соцуслуг. Правительство четко показало все свои обязательства. Время объединить усилия, чтоб идти вперед и добиваться результатов. Есть и проблемы. Институализация детей не ограничивается только социальным сиротством. Это касается и детей с ограниченными возможностям, детей с ВИЧ, детей в конфликте с законом. Хочу подчеркнуть - все эти дети имеют одинаковые права. Это будет нелегкая дорога. Но уверена, Украина будет чемпионом в мире в сфере защиты прав ребенка».

Александр Гезалов, общественный деятель (Россия): «Основной проблемой по преодолению социальных трудностей считаю разобщенность институтов власти и гражданского общества. Ведь объединив усилия и ресурсы, оба этих субъекта при поддержке СМИ могли бы в корне решать проблему социального неблагополучия и вопросы социального сиротства. Ведь европейский опыт нам ясно показывает, что поодиночке мы будем решать эту проблему каждый в своем углу, вместо того чтобы сплотиться и начать сотрудничать на благо семей, детства и государства в целом. Вместе работать гораздо эффективнее. В России тоже есть такие примеры, и их нужно развивать на всем пространстве, где есть дети, которым нужны родители».

Напоминаем, что 22 октября 2012 года Президент Украины подписал Указ про Национальную стратегию профилактики социального сиротства на период до 2020 года, которая ориентирована на достижение таких основных результатов как эффективное выявление кризисных семей, оказание качественных социальных услуг, уменьшение количества детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и предупреждение социального сиротства.

По последним данным, в Украине около 24 тыс. детей находятся в интернатных учреждениях. Около 80% детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, имеют биологических родителей, то есть являются так называемыми социальными сиротами.