Производства детского питания смогут модернизироваться

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предложило внести изменения в Налоговый кодекс с целью предоставления возможности производителям детского питания направлять средства от не облагаемой налогом прибыли на модернизацию производства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на министра Николая Присяжнюка.

По его словам, производители смогут направлять средства на приобретение современного оборудования. «Сегодня Кабинет министров рассмотрел проект распоряжения по обеспечению детей высококачественными продуктами питания отечественного производства. В частности, Министерство аграрной политики и продовольствия предложило изменения в Налоговый кодекс в части расширения направлений использования освобожденных от налогообложения средств. Таким образом, предприятия-производители детского питания смогут модернизироваться и расширить выпуск продуктов питания для детей за счет прибыли, освобожденной от налогообложения», - отметил Н.Присяжнюк.

Как отмечается в сообщении министерства, согласно действующему законодательству, освобожденные от налогообложения средства предприятий направляются на увеличение объемов производства и снижение розничных цен на детское питание.

В министерстве ожидают, что данное распоряжение поможет запустить незадействованные мощности отрасли и обеспечить украинский рынок качественным детским питанием внутреннего производства.

Как сообщал УНИАН, по данным одного из крупнейших производителей соковой продукции в Украине – Одесского консервного завода детского питания (ОКЗДП), доля украинских производителей на рынке детского питания продолжает сокращаться. В частности, в сегменте детского пюре доля продукции отечественного производства в общей структуре рынка составила 46% в 2010 году, а в 2011 году сократилась до 43%. По итогам первого полугодия текущего года доля пюре украинских производителей составила 38%. Кроме того, доля детских соков украинского производства в 2010 году составляла 32%, а в 2011 сократилась до 30%. В компании уточнили, что основные импортеры детских соков и пюре — это Россия и страны Европы.