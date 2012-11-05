В Киеве пройдет международная конференция, посвященная семье

В среду, 7 ноября фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» совместно с Всеукраинской общественной организацией «Украина без сирот» при поддержке Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка и Министерства социальной политики открывают в Киеве первую международную конференцию, посвященную работе с семьей и детьми. Основные темы, которые будут обсуждаться в ходе конференции, - эффективное сотрудничество государства и общественных организаций с целью профилактики социального сиротства и обеспечения права ребенка на семью, плюсы и минусы отмены тайны усыновления, опыт реформирования интернатных учреждений на примере деятельности организации Lumos (основатель – писательница Джоан Роулинг, Великобритания) и оценка потенциала Украины международными экспертами.

По результатам первой панельной дискуссии «Объединиться, чтобы помочь: Роль государственных и негосударственных организаций в работе с детьми и семьями» состоится пресс-брифинг при участии Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Юрия Павленко, заместителя Министра социальной политики Лидии Дроздовой, Главы Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Юкие Мокуо, Директора благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолия Заболотного, Руководителя национального проекта по усыновлению «Ты будешь найден» Петра Дудника (Альянс «Украина без сирот»), а также общественного деятеля, эксперта по проблеме сиротства, выпускника советской интернатной системы Александра Гезалова (Россия). Модератор дискуссии – Анна Безулик.

«Тайна усыновления – За и Против» - такова тема дебатов, которые состоятся по окончанию пресс-брифинга и будут посвящены обсуждению отмены тайны усыновления, которая был инициирована Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка при поддержке многих общественных организаций, экспертов, детских психологов на Дискуссионном клубе «Национальное усыновление: уроки Краснодона» (октябрь 2012). Участники дебатов: Бетси Кифер Смолли, управляющий менеджер Института социальных служб г. Колумбус, штат Огайо, соавтор книг «Как рассказать правду усыновленному или приемному ребенку» (2000 г.) и «Дети, пережившие травму. Семьи, приносящие исцеление» (2009 г.), Людмила Волынец, Руководитель Управления обеспечения деятельности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка, Людмила Петрановская, семейный психолог, руководитель Института развития семейного устройства, Петр Дудник, приемный отец.

Напоминаем, что 22 октября 2012 года Президент Украины подписал Указ про Национальную стратегию профилактики социального сиротства на период до 2020 года, которая ориентирована на достижение таких основных результатов как эффективное выявление кризисных семей, оказание качественных социальных услуг, уменьшение количества детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и предупреждение социального сиротства.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в официальных мероприятиях в рамках первого рабочего дня конференции.

Дата: 7 ноября 2012 года

Место: Украина, Киев, ул. Госпитальная, 12, Президент-отель, зал «Конгресс Холл»

Время: Пресс-брифинг – 11:30-12:00. Дебаты «Тайна усыновления – ЗА и Против» - 12:00-13:30

Необходима аккредитация: тел. 044 502 52 12, 050 474 34 42 или ttregobchuk@fdu.org.ua